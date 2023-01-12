Чи зможе РФ збільшити чисельність армії до 1,5 млн осіб: прогноз Генштабу ЗСУ

У Росії анонсували збільшення чисельності збройних сил до 1,5 млн чоловік, а також формування не менше 20 нових дивізій. У Генштабі ЗСУ поставили під сумнів плани ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу .

За даними представника Генштабу, такі плани свідчать про наміри РФ включитися у довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій.

Громов зазначив, що реалізація такого плану вимагатиме значного часу та фінансово-економічних ресурсів.

"Водночас значні втрати в особовому складі і озброєнні, і техніці, дії міжнародних санкцій, а також аналіз формування з'єднань та військових частин країни-агресора з 2016 року і досі викликає сумніви, що плановані організаційно-штатні заходи ворогом будуть завершені. у певні терміни", - наголосив він.