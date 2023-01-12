Сможет ли РФ увеличить численность армии до 1,5 млн человек: прогноз Генштаба ВСУ

В России анонсировали увеличение численности вооруженных сил до 1,5 млн человек, а также формирование не менее 20 новых дивизий. В Генштабе ВСУ поставили под сомнения планы врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.
По данным представителя Генштаба, такие планы свидетельствуют о намерениях РФ включиться в долговременное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий.
Громов отметил, что реализация такого плана потребует значительного времени и финансово-экономических ресурсов.
"В то же время значительные потери в личном составе и вооружении, и технике, действия международных санкций, а также анализ формирования соединений и воинских частей страны-агрессора с 2016 года и до настоящего времени вызывает сомнения, что планируемые организационно-штатные мероприятия врагом будут завершены в определенные сроки", - отметил он.
Напомним, в конце прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах увеличить численность Вооруженных сил России еще на 350 тысяч человек. Таким образом, довести это число до 1,5 млн человек.
Как известно, с 1 января 2023 года штатная численность Вооруженных сил РФ определена в 1 150 626 военных.
Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны число потерь российской армии составляет 113 390 военных. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 430 оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.