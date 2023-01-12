Сможет ли РФ увеличить численность армии до 1,5 млн человек: прогноз Генштаба ВСУ

В России анонсировали увеличение численности вооруженных сил до 1,5 млн человек, а также формирование не менее 20 новых дивизий. В Генштабе ВСУ поставили под сомнения планы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга .

По данным представителя Генштаба, такие планы свидетельствуют о намерениях РФ включиться в долговременное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий.

Громов отметил, что реализация такого плана потребует значительного времени и финансово-экономических ресурсов.

"В то же время значительные потери в личном составе и вооружении, и технике, действия международных санкций, а также анализ формирования соединений и воинских частей страны-агрессора с 2016 года и до настоящего времени вызывает сомнения, что планируемые организационно-штатные мероприятия врагом будут завершены в определенные сроки", - отметил он.