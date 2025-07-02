Чи зможе РФ щодня запускати по Україні 400-500 "Шахедів": відповідь Буданова

"Випускати щодня по 450-500 "Шахедів" – нереально це робити. Періодично робити, на жаль, така змога у них є. До 500 вони реально можуть запускати в єдиному залпі", - заявив Буданов.

Керівник ГУР також зазначив, що російські інженери удосконалюють антени до ударних дронів, переходячи на 16-канальні вироби.

"Ці антени зараз виробляє РФ, а розробив цю СRPA-антену у нас тут, в Україні інженер. Це нікому не було потрібно на початку 2000-х, і він поїхав у Росію. Зараз один з них загинув трагічно якимось чином, а один ще живе. Ну, теж, мабуть, недовго", - додав керівник Головного управління розвідки Міноборони.