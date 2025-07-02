Сможет ли РФ ежедневно запускать по Украине 400-500 "Шахедов": ответ Буданова

"Выпускать ежедневно по 450-500 "Шахедов" - нереально это делать. Периодически делать, к сожалению, такая возможность у них есть. До 500 они реально могут запускать в едином залпе", - заявил Буданов.

Руководитель ГУР также отметил, что российские инженеры совершенствуют антенны к ударным дронам, переходя на 16-канальные изделия.

"Эти антенны сейчас производит РФ, а разработал эту СRPA-антенну у нас здесь, в Украине инженер. Это никому не было нужно в начале 2000-х, и он уехал в Россию. Сейчас один из них погиб трагически каким-то образом, а один еще живет. Ну, тоже, видимо, недолго", - добавил руководитель Главного управления разведки Минобороны.