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Путін утримується від того, щоб йти ва-банк у війні проти України, - ISW

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Понеділок 27 березня 2023 04:10
Путін утримується від того, щоб йти ва-банк у війні проти України, - ISW Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін утримується від того, щоб йти ва-банк у війні проти України, і водночас не виносить на стіл переговорів жодних умов, окрім повної перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Аналітики вважають, що через неготовність йти до кінця Путін не зміг підготувати і мобілізувати свою армію перед повномасштабним вторгненням. Він також вірив, що українці не будуть або не зможуть захищатися.

Російський диктатор також надто довго відкладав рішення про впровадження навіть часткової мобілізації і, навіть коли він приймав такі рішення, намагався обмежити їх вплив на російське суспільство та економіку.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський закликав українців допомагати армії , адже зараз не час віддалятися від війни.

Нагадаємо, нещодавня злива у мережу перехоплення розмови російського бізнесмена Фархада Ахмедова та російського музичного продюсера Йосипа Пригожина про Путіна та війну в Україні викликала занепокоєння в Росії.

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