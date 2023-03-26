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ФСБ "вживає заходів" після зливу таємної розмови про Путіна, - росЗМІ

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Росія, Неділя 26 березня 2023 22:52
ФСБ "вживає заходів" після зливу таємної розмови про Путіна, - росЗМІ Фото: ФСБ "вживає заходів" після зливу таємної розмови про Путіна (instagram.com fsb.rossii.official)
Автор: Каріна Левицька

Нещодавній злив в мережу перехоплення розмови російського бізнесмена Фархада Ахмедова та російського музичного продюсера Йосипа Пригожина викликав занепокоєння в Росії. Силовики вже отримали команду "вжити заходів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Днями в мережі став набирати популярність аудіозапис перехопленої розмови Пригожина та Ахмедова. На записі співрозмовники протягом півгодини обговорюють війну в Україні, долю Росії та відносини чиновників з оточення Путіна.

Йосип Пригожин пізніше заявив, що аудіозапис є підробкою, однак, за даними видання, ця заява - спроба зняти з себе відповідальність.

"Запис розмови Пригожина та Ахмедова справжній, керівництво ФСБ днями провело нараду і дало команду підлеглим вжити заходів", - повідомило росЗМІ джерело в спецслужбах РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали про оприлюднення таємної розмови російських мільярдерів про Путіна та війну.

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