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Путин воздерживается от того, чтобы идти ва-банк в войне против Украины, - ISW

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Понедельник 27 марта 2023 04:10
Путин воздерживается от того, чтобы идти ва-банк в войне против Украины, - ISW Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин воздерживается от того, чтобы идти ва-банк в войне против Украины, и в то же время не выносит на стол переговоров никаких условий, кроме полной победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Аналитики считают, что из-за неготовности идти до конца, Путин не смог подготовить и мобилизовать свою армию перед полномасштабным вторжением. Он также верил, что украинцы не будут, или не смогут защититься.

Российский диктатор также слишком долго откладывал решение о внедрении даже частичной мобилизации и даже когда он принимал такие решения, пытался ограничить их влияние на российское общество и экономику.

Ранее мы сообщали, что Зеленский призвал украинцев помогать армии, ведь сейчас не время удаляться от войны.

Напомним, недавний ливень в сеть перехвата разговора российского бизнесмена Фархада Ахмедова и российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина о Путине и войне в Украине вызвал беспокойство в России.

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