Сможет ли FREYJA защитить Европу от ракет РФ: объяснение эксперта

В Европе создается оборонная система ПВО FREYJA на основе Fire Point. Она объединит европейские радары и сенсоры с финансово доступными украинскими перехватчиками.

Об этом заявил авиационный эксперт и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в комментарии РБК-Украина .

Храпчинский советует не воспринимать FREYJA как классический зенитный комплекс, состоящий только из пусковой установки, радара и командного пункта. По его словам, это глобальная интеграционная архитектура, консолидирующая оборонные ресурсы европейских стран и Украины.

Сущность FREYJA заключается в сочетании разнородных европейских сенсоров, радиолокационных станций и систем наведения с доступными украинскими ракетами-интерцепторами от Fire Point.

"Фактически такой подход позволяет создать единый панъевропейский купол вроде израильского "Железного купола" и полностью переосмыслить защиту неба на континенте", - говорит Храпчинский.

Чем FREYJA отличается от обычного ПВО

В отличие от локальных комплексов противовоздушной обороны типа SAMP/T, ограниченных своим стандартным набором физических компонентов - от пусковой и радара до машины зарядки, - FREYJA работает как надстройка высшего уровня, говорит эксперт.

Система интегрирует десятки таких разрозненных систем в единую интеллектуальную сеть. Это позволяет перейти от пассивного отражения ударов к проактивной работе. Платформа способна заранее предусматривать траекторию угрозы, мгновенно оценивать уровень опасности и действовать на опережение, привлекая наиболее эффективное средство перехвата в общей сети.

"Этот проект не просто рационально использует имеющиеся ресурсы Европы, но и решает критическую проблему дефицита средств ПВО", – отмечает Храпчинский. Благодаря решениям Fire Point, Украина предлагает финансово доступную альтернативу дорогим зарубежным ракетам. Это позволяет Украине и европейским партнерам строить свои оборонные мощности и надежно защищать небо без тотальной импортозависимости.