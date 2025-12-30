Чи змогла Росія зірвати перемовини з США? Зеленський дав відповідь

Президент України запевнив, що незважаючи на медійні заяви росіян, діалог з американськими партнерами триває щодня.

"Сьогодні вже було кілька дзвінків нашої групи - Умєрова разом із американцями з Стівом Віткоффом. Ми обговорюємо наші наступні кроки", - повідомив президент.

Цей щоденний діалог охоплює питання безпеки, оборони та міжнародної підтримки України, а також координацію стратегічних дій у відповідь на загрози з боку Росії.

Зеленський підкреслив, що Україна активно працює над координацією дій із союзниками, і будь-які спроби дискредитувати ці перемовини є неправдивими.