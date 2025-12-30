RU

Смогла ли Россия сорвать переговоры с США? Зеленский дал ответ

Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Владимир Зеленский опроверг заявления России о срыве переговоров с США и заверил, что диалог с американскими партнерами продолжается ежедневно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Президент Украины заверил, что несмотря на медийные заявления россиян, диалог с американскими партнерами продолжается ежедневно.

"Сегодня уже было несколько звонков нашей группы - Умерова вместе с американцами со Стивом Уиткоффом. Мы обсуждаем наши следующие шаги", - сообщил президент.

Этот ежедневный диалог охватывает вопросы безопасности, обороны и международной поддержки Украины, а также координацию стратегических действий в ответ на угрозы со стороны России.

Зеленский подчеркнул, что Украина активно работает над координацией действий с союзниками, и любые попытки дискредитировать эти переговоры являются ложными.

 

Контакты американской и украинской делегаций

Встречи украинских переговорщиков со Стивом Уиткоффом начались в ноябре 2025 года. Первые двусторонние консультации состоялись в США, в частности во Флориде, где Уиткофф встречался с украинской делегацией во главе с советником СНБО Рустемом Умеровым.

С тех пор контакты продолжаются ежедневно, в формате звонков и онлайн-консультаций, и включают обсуждение мирного плана, гарантий безопасности и координации дальнейших шагов между Украиной и США.

Например, 28 декабря президенты Украины и США, Владимир Зеленский и Дональд Трамп, встречались во Флориде, где обсуждали спорные моменты американского "мирного плана" для Украины. После встречи Дональд Трамп объявил о создании специальной рабочей группы по мирному урегулированию с участием высокопоставленных чиновников США.

Отметим, что европейские лидеры не участвовали во встрече во Флориде, однако накануне, 27 декабря, обсудили с Зеленским дипломатические приоритеты.

Все что известно о встрече лидеров в США и что ей предшествовало, - читайте в материале РБК-Украина.

