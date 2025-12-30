Смогла ли Россия сорвать переговоры с США? Зеленский дал ответ

Президент Украины заверил, что несмотря на медийные заявления россиян, диалог с американскими партнерами продолжается ежедневно.

"Сегодня уже было несколько звонков нашей группы - Умерова вместе с американцами со Стивом Уиткоффом. Мы обсуждаем наши следующие шаги", - сообщил президент.

Этот ежедневный диалог охватывает вопросы безопасности, обороны и международной поддержки Украины, а также координацию стратегических действий в ответ на угрозы со стороны России.

Зеленский подчеркнул, что Украина активно работает над координацией действий с союзниками, и любые попытки дискредитировать эти переговоры являются ложными.