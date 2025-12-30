ua en ru
Чи змогла Росія зірвати перемовини з США? Зеленський дав відповідь

Вівторок 30 грудня 2025 18:24
UA EN RU
Автор: Оксана Гапончук

Президент Володимир Зеленський спростував заяви Росії про зрив перемовин зі США та запевнив, що діалог з американськими партнерами триває щодня.

Президент України запевнив, що незважаючи на медійні заяви росіян, діалог з американськими партнерами триває щодня.

"Сьогодні вже було кілька дзвінків нашої групи - Умєрова разом із американцями з Стівом Віткоффом. Ми обговорюємо наші наступні кроки", - повідомив президент.

Цей щоденний діалог охоплює питання безпеки, оборони та міжнародної підтримки України, а також координацію стратегічних дій у відповідь на загрози з боку Росії.

Зеленський підкреслив, що Україна активно працює над координацією дій із союзниками, і будь-які спроби дискредитувати ці перемовини є неправдивими.

Контакти американської та української делегацій

Зустрічі українських переговірників зі Стівом Віткоффом розпочалися в листопаді 2025 року. Перші двосторонні консультації відбулися в США, зокрема у Флориді, де Віткофф зустрічався з українською делегацією на чолі з радником РНБО Рустемом Умєровим.

Відтоді контакти тривають щодня, у форматі дзвінків та онлайн-консультацій, і включають обговорення мирного плану, гарантій безпеки та координації подальших кроків між Україною і США.

Наприклад, 28 грудня президенти України та США, Володимир Зеленський і Дональд Трамп, зустрічалися у Флориді, де обговорювали суперечливі моменти американського "мирного плану" для України. Після зустрічі Дональд Трамп оголосив про створення спеціальної робочої групи з мирного врегулювання за участі високопосадовців США.

Зазначимо, що європейські лідери не брали участь у зустрічі у Флориді, однак напередодні, 27 грудня, обговорили із Зеленським дипломатичні пріоритети.

Все що відомо про зустріч лідерів у США та що їй передувало, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

