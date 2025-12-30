Смогла ли Россия сорвать переговоры с США? Зеленский дал ответ
Президент Владимир Зеленский опроверг заявления России о срыве переговоров с США и заверил, что диалог с американскими партнерами продолжается ежедневно.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.
Президент Украины заверил, что несмотря на медийные заявления россиян, диалог с американскими партнерами продолжается ежедневно.
"Сегодня уже было несколько звонков нашей группы - Умерова вместе с американцами со Стивом Уиткоффом. Мы обсуждаем наши следующие шаги", - сообщил президент.
Этот ежедневный диалог охватывает вопросы безопасности, обороны и международной поддержки Украины, а также координацию стратегических действий в ответ на угрозы со стороны России.
Зеленский подчеркнул, что Украина активно работает над координацией действий с союзниками, и любые попытки дискредитировать эти переговоры являются ложными.
Контакты американской и украинской делегаций
Встречи украинских переговорщиков со Стивом Уиткоффом начались в ноябре 2025 года. Первые двусторонние консультации состоялись в США, в частности во Флориде, где Уиткофф встречался с украинской делегацией во главе с советником СНБО Рустемом Умеровым.
С тех пор контакты продолжаются ежедневно, в формате звонков и онлайн-консультаций, и включают обсуждение мирного плана, гарантий безопасности и координации дальнейших шагов между Украиной и США.
Например, 28 декабря президенты Украины и США, Владимир Зеленский и Дональд Трамп, встречались во Флориде, где обсуждали спорные моменты американского "мирного плана" для Украины. После встречи Дональд Трамп объявил о создании специальной рабочей группы по мирному урегулированию с участием высокопоставленных чиновников США.
Отметим, что европейские лидеры не участвовали во встрече во Флориде, однако накануне, 27 декабря, обсудили с Зеленским дипломатические приоритеты.
Все что известно о встрече лидеров в США и что ей предшествовало, - читайте в материале РБК-Украина.