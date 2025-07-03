Изменят ли условия для украинских беженцев в Польше: что говорит посол

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы посольства Польши в Украине Петра Лукасевича в интервью "Укринформу".

Что известно о влиянии украинцев на экономику Польши

По словам посла, в период между 2008 и 2019 годами около 13% польского ВВП было создано именно украинцами.

Речь идет о тех из наших сограждан, которые проживали и работали в Польше до полномасштабного вторжения РФ, вели собственный бизнес, становились членами местных общин.

"Это - реальное экономическое влияние украинского меньшинства в Польше", - подчеркнул временно поверенный в делах Польши в Украине.

Согласно его информации, с момента полномасштабного вторжения РФ в 2022 году "рост ВВП на 2,7% в принципе произошел благодаря украинским беженцам".

"80% из них имеют нормальную работу, платят налоги. Значит это - весомые экономические данные, которые подтверждают тезис о том, что украинцы являются частью нашего общества. Очень ценной и очень важной частью. И к ним следует относиться соответственно", - объяснил Лукасевич.

Стоит ли украинцам в Польше готовиться к изменениям

Глава посольства Польши в Украине напомнил, что (насколько ему известно) "в каждой нормальной стране социальная политика подлежит корректировке с целью повышения эффективности".

"Но в определенном смысле это - не о кардинальных изменениях. Я не думаю, что произойдет какое-то кардинальное изменение, в том числе для украинцев, проживающих в Польше", - рассказал он.

Лукасевич отметил, что к гражданам Украины "до сих пор относятся как к беженцам, которые нуждаются в поддержке".

"Особенно... к наиболее уязвимым. И им до сих пор разрешено пользоваться социальными услугами, которые предлагаются гражданам Польши", - добавил эксперт.

В завершение он выразил уверенность в том, что "на горизонте нет никаких драматических изменений".

"Кроме некоторых незначительных корректировок, которые являются вполне нормальными в социальной политике любой страны Европейского Союза", - подытожил посол.