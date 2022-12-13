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У Полтавській області вводять "комендантську годину для дітей": подробиці

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Полтавська область, Вівторок 13 грудня 2022 14:01
У Полтавській області вводять "комендантську годину для дітей": подробиці Фото: у Полтавській області вводять "комендантську годину для дітей" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Полтавській області заборонять особам віком до 14 років перебувати на вулиці без супроводу дорослих з 21:00 до 07:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"На Полтавщині з 15 грудня особам віком до 14 років включно заборонено перебувати на вулиці, в місцях загального користування без супроводу дорослих із 21:00 до 07:00. Таке рішення ухвалила Рада оборони області", - написав він.

За його словами, з пропозицією врегулювати це питання звернулися правоохоронці задля безпеки дітей.

Нагадаємо, у листопаді у Полтавській області скоротили тривалість комендантської години.

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