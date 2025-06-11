Чи змінив Трамп ставлення до Путіна після ударів РФ по Україні: відповідь ОП

"Давайте тут будемо відвертими. Ні, не впливає (масовані удари РФ по Україні на позицію Трампа, - ред.). Тут треба інші аргументи. Аргументи, які стосуються особистої репутації", - вважає Подоляк.

За його словами, з США потрібно використовувати інструменти, які б показали, що РФ намагається принизити Вашингтон, руйнує його зв'язку з Європою, чим послаблює безпеку.

Крім того, на думку радника керівника ОП, Трампу потрібно показати, що Росія провокує конфлікти у світі - в Індо-Тихоокеанському регіоні, Африці тощо

"Зараз вони переформатовують, до речі, "Вагнер" в африканський корпус. Активно хочуть впливати на низку країн в Африці, Латинській Америці і так далі. От ці прагматичні інструменти, а це все буде відображатися на дохідностях США, це буде відображатися на боргових зобов'язаннях Сполучених Штатів, на формуванні держборгу так званого і так далі. Оце буде працювати", - заявив він.



Подоляк також додав, що емоційна складова війни відійшла на другий план, її стало менше і у глобальних медіа. Він пояснив, що є інші теми, які активно висвітлюються, до прикладу, мігрантський конфлікт в Каліфорнії.

"Тому треба раціонально підходити. Для Трампа - одні аргументи, для тих, хто зацікавлений в гуманітарній складовій, - інші. Але треба оцінювати правильно, з ким і про що ти говориш, і отримувати позитивні результати від цієї розмови", - сказав він.