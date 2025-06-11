Изменил ли Трамп отношение к Путину после ударов РФ по Украине: ответ ОП

"Давайте здесь будем откровенными. Нет, не влияет (массированные удары РФ по Украине на позицию Трампа, - ред.). Здесь надо другие аргументы. Аргументы, которые касаются личной репутации", - считает Подоляк.

По его словам, с США нужно использовать инструменты, которые бы показали, что РФ пытается унизить Вашингтон, разрушает его связи с Европой, чем ослабляет безопасность.

Кроме того, по мнению советника руководителя ОП, Трампу нужно показать, что Россия провоцирует конфликты в мире - в Индо-Тихоокеанском регионе, Африке и т.д.

"Сейчас они переформатируют, кстати, "Вагнер" в африканский корпус. Активно хотят влиять на ряд стран в Африке, Латинской Америке и так далее. Вот эти прагматические инструменты, а это все будет отображаться на доходностях США, это будет отображаться на долговых обязательствах Соединенных Штатов, на формировании госдолга так называемого и так далее. Это будет работать", - заявил он.



Подоляк также добавил, что эмоциональная составляющая войны отошла на второй план, ее стало меньше и в глобальных медиа. Он пояснил, что есть другие темы, которые активно освещаются, к примеру, мигрантский конфликт в Калифорнии.

"Поэтому надо рационально подходить. Для Трампа - одни аргументы, для тех, кто заинтересован в гуманитарной составляющей, - другие. Но надо оценивать правильно, с кем и о чем ты говоришь, и получать положительные результаты от этого разговора", - сказал он.