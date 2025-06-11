Атака "Шахедів на Харків: кількість постраждалих зросла до 60, з них 9 - діти

У Харкові кількість постраждалих внаслідок нічної атаки дронів зросла до 60 осіб. Серед поранених дев'ятеро дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську облпрокуратуру.

Як зазначає прокуратура, сьогодні у період з 00:30 до 00:40 росіяни масовано атакували Харків дронами. Під обстрілом були два райони - Слобідський та Основ'янський.

Ворог застосував щонайменше 17 дронів, за попередньою інформацією, "Герань-2". Зафіксовані удари по приватних та багатоквартирних будинках і підприємствах, стались пожежі. Внаслідок атак також пошкоджено магазини, кіоски, автомобілі, тролейбуси тощо.

Загинули дві людини: 66-річний чоловік та жінка 47 років. Кількість постраждалих зросла до 60, серед яких девʼять дітей. Постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості, гостру реакцію на стрес.

Фото: у Харкові вже 60 постраждалих через атаку РФ (t.me/prokuratura_kharkiv)

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Варто зазначити, що зранку голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про 57 постраждалих у Харкові.

Оновлено о 9:30

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки зросла до трьох. Очільник Харківської ОВА повідомив, що в опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, який був госпіталізований у вкрай важкому стані з глибокими опіками.