Атака "Шахедів на Харків: кількість постраждалих зросла до 60, з них 9 - діти
У Харкові кількість постраждалих внаслідок нічної атаки дронів зросла до 60 осіб. Серед поранених дев'ятеро дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську облпрокуратуру.
Як зазначає прокуратура, сьогодні у період з 00:30 до 00:40 росіяни масовано атакували Харків дронами. Під обстрілом були два райони - Слобідський та Основ'янський.
Ворог застосував щонайменше 17 дронів, за попередньою інформацією, "Герань-2". Зафіксовані удари по приватних та багатоквартирних будинках і підприємствах, стались пожежі. Внаслідок атак також пошкоджено магазини, кіоски, автомобілі, тролейбуси тощо.
Загинули дві людини: 66-річний чоловік та жінка 47 років. Кількість постраждалих зросла до 60, серед яких девʼять дітей. Постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості, гостру реакцію на стрес.
Фото: у Харкові вже 60 постраждалих через атаку РФ (t.me/prokuratura_kharkiv)
Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).
Варто зазначити, що зранку голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про 57 постраждалих у Харкові.
Оновлено о 9:30
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки зросла до трьох. Очільник Харківської ОВА повідомив, що в опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, який був госпіталізований у вкрай важкому стані з глибокими опіками.
Атака на Україну
За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія в ніч на 11 червня випустила по Україні 85 дронів та атакувала балістичною ракетою "Іскандер-М".
ППО знешкодила 49 ворожих "Шахедів" та безпілотників інших типів (40 - збито, 9 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ).
Зафіксовано влучання у 14 локаціях, падіння збитих цілей (уламків) - у 2 локаціях.
Також під ударом ворога вночі була Одеська область. Внаслідок атаки пошкоджені дачі, господарські споруди та авто.
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