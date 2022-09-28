Чи зміниться кількість одержувачів субсидій: відповідь Мінсоцополітики

У Мінсоцполітики очікують збільшення кількості отримувачів субсидій у цьому опалювальному сезону. Це відбудеться через падіння доходів громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив міністр соціальної політики України Віталій Музиченко .

Як зазначив чиновник, на програму субсидій впливають два фактори. Перше - це тарифи на житлово-комунальні послуги, які цього року не зростатимуть.

Водночас доходи громадян через війну падають. "Тому ми очікуємо, що чисельність одержувачів субсидій може незначно збільшитися. Можемо говорити потенційно про 5-7-10%. Тобто ми орієнтуємося на 2,5-2,7 млн домогосподарств", - сказав Музиченко.