Чи зміниться кількість одержувачів субсидій: відповідь Мінсоцополітики
У Мінсоцполітики очікують збільшення кількості отримувачів субсидій у цьому опалювальному сезону. Це відбудеться через падіння доходів громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив міністр соціальної політики України Віталій Музиченко.
Як зазначив чиновник, на програму субсидій впливають два фактори. Перше - це тарифи на житлово-комунальні послуги, які цього року не зростатимуть.
Водночас доходи громадян через війну падають. "Тому ми очікуємо, що чисельність одержувачів субсидій може незначно збільшитися. Можемо говорити потенційно про 5-7-10%. Тобто ми орієнтуємося на 2,5-2,7 млн домогосподарств", - сказав Музиченко.
Нагадаємо, у проекті державного бюджету передбачено, що у 2023 році середньомісячна чисельність одержувачів (домогосподарств), яким виплачено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг складе 1 млн 818,4 тисяч осіб. Згідно з документом, який підготувало Міністерство фінансів, середньомісячний розмір субсидії зросте з 1 200,1 гривень до 1 572,4 гривень.
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