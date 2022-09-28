Изменится ли количество получателей субсидий: ответ Минсоцполитики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал министр социальной политики Украины Виталий Музыченко .

Как отметил чиновник, на программу субсидий влияют два фактора. Первое - это тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые в этом году не будут повышаться.

В то же время доходы граждан из-за войны снижаются. "Поэтому мы ожидаем, что численность получателей субсидий может незначительно увеличиться. Можем потенциально говорить о 5-7-10%. То есть мы ориентируемся на 2,5-2,7 млн домохозяйств", - сказал Музыченко.