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Изменится ли количество получателей субсидий: ответ Минсоцполитики

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Украина, Среда 28 сентября 2022 12:50
Изменится ли количество получателей субсидий: ответ Минсоцполитики Фото: субсидии в Украине получат больше граждан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Минсоцполитики ожидают увеличения количества получателей субсидий в нынешнем отопительном сезоне. Это произойдет из-за падения доходов граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал министр социальной политики Украины Виталий Музыченко .

Как отметил чиновник, на программу субсидий влияют два фактора. Первое - это тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые в этом году не будут повышаться.

В то же время доходы граждан из-за войны снижаются. "Поэтому мы ожидаем, что численность получателей субсидий может незначительно увеличиться. Можем потенциально говорить о 5-7-10%. То есть мы ориентируемся на 2,5-2,7 млн домохозяйств", - сказал Музыченко.

Напомним, в проекте государственного бюджета предусмотрено, что в 2023 году среднемесячная численность получателей (домохозяйств), которым выплачены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, составит 1 млн 818,4 тысяч человек. Согласно документу, подготовленному Министерством финансов, среднемесячный размер субсидии вырастет с 1 200,1 гривен до 1 572,4 гривен.

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