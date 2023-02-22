Чи зміниться допомога Україні від США, якщо президентом стане республіканець: відповідь Держдепу

Якість підтримки України від Сполучених Штатів Америки не зміниться, якщо на президентських виборах у 2024 році американці оберуть члена Республіканської партії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у коментарі Sky News заявив радник Державного департаменту США Дерек Шолле.
Він наголосив, що зміна президента "не змінить допомоги Україні з боку США".
"Важливо зазначити, що у США була двопартійна підтримка нашої допомоги Україні", - наголосив чиновник.
Співробітник Держдепу нагадав, що з початку повномасштабної війни США надали Україні допомогу у сфері безпеки на суму близько 30 млрд доларів. Це у шість разів більше, ніж український оборонний бюджет у 2021 році.
Шолле також назвав призупинення участі Росії в Договорі про стратегічні наступальні озброєння “верхом безвідповідальності", але зазначив, що спрогнозувати практичні наслідки поки що не можна.
"Це не робить світ безпечнішим і ще раз показує намір Володимира Путіна (російського диктатора - ред.) спробувати підірвати глобальну стабільність", - додав він.
Нагадаємо, раніше американські сенатори запевнили, що більшість республіканців у Палаті представників за підсумками виборів до Конгресу ніяк не вплине на американську допомогу Україні.
Також ми писали, що група республіканців подала до Палати представників проект резолюції із закликом зупинити надання військової допомоги Україні.
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