Чи зміниться допомога Україні від США, якщо президентом стане республіканець: відповідь Держдепу

Він наголосив, що зміна президента "не змінить допомоги Україні з боку США".

"Важливо зазначити, що у США була двопартійна підтримка нашої допомоги Україні", - наголосив чиновник.

Співробітник Держдепу нагадав, що з початку повномасштабної війни США надали Україні допомогу у сфері безпеки на суму близько 30 млрд доларів. Це у шість разів більше, ніж український оборонний бюджет у 2021 році.

Шолле також назвав призупинення участі Росії в Договорі про стратегічні наступальні озброєння “верхом безвідповідальності", але зазначив, що спрогнозувати практичні наслідки поки що не можна.

"Це не робить світ безпечнішим і ще раз показує намір Володимира Путіна (російського диктатора - ред.) спробувати підірвати глобальну стабільність", - додав він.