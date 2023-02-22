Изменится ли помощь Украине от США, если президентом выберут республиканца: ответ Госдепа

Он подчеркнул, что смена президента "не изменит помощь Украине со стороны США".

"Важно отметить, что в США была двухпартийная поддержка нашей помощи Украине", - подчеркнул чиновник.

Сотрудник Госдепа напомнил, что с начала полномасштабной войны США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму около 30 млрд долларов. Это в шесть раз больше, чем украинский оборонный бюджет в 2021 году.

Шолле также назвал приостановку участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях “верхом безответственности", но отметил, что спрогнозировать практические последствия пока нельзя.

"Это не делает мир более безопасным и еще раз показывает намерение Владимира Путина (российского диктатора - ред.) попытаться подорвать глобальную стабильность", - добавил он.