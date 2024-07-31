Чи зміниться динаміка на фронті найближчими місяцями: думка експерта
До жовтня динаміка на фронті не зміниться. ЗСУ будуть перебувати в такій глухій обороні, а РФ для великого просування немає ресурсів.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Ворог тисне. Чому деякі села знову захоплені і чи здатна РФ на великий рух.
Наразі не очікується, що Сили оборони України на тому чи іншому відрізку фронту почнуть широкомасштабно наступати.
"До кінця літньої кампанії, а це десь приблизно кінець вересня - жовтень, динаміка на фронті не зміниться. З великою імовірністю ми будемо знаходитися в такій глухій обороні. Десь будемо втрачати території, а десь відвойовувати, але якогось такого великого руху, що там провалиться фронт і ми підемо в наступ я не очікую", - каже експерт Павло Нарожний.
Що стосується РФ, то як пояснює Нарожний, для великого просування у окупантів немає ресурсів, оскільки для цього треба угрупування з сотень тисяч підготовлених людей, які знаходяться на одній ділянці фронту, наприклад на 20-30 км шириною. Але, якби таке угрупування і утворилося, то Україна завдала б по ньому ударів ракетами ATACMS, вважає співрозмовник.
"Наприклад, декілька днів тому, з повідомлень з російських пабліків, їм "прилетіло" під час шикування 27 липня. За їх інформацією, там десь 20 загиблих (і понад 70 поранених - ред.). Тобто навіть коли сотня російських піхотинців збираються в одній точці - це вже поле для завдання ракетного удару. Тож якщо ворог десь скупчиться десятками тисяч людей в одній точці, то туди точно буде завданий удар. Тому просування, яке може бути в окупантів, це десятки, може, сотні метрів на тиждень", - припускає експерт.
Ситуація на фронті
Раніше командувач Нацгвардії Олександр Півненко розповідав, що за місяць-півтора окупанти на фронті перейдуть в оборону. Продовжувати штурми на кількох напрямках росіяни не зможуть через великі втрати.
При цьому, як зазначають в Іституті вивчення війни, періодичні і пульсуючі російські механізовані атаки, ймовірно, відображають поточну наступальну здатність Росії. Вона навряд чи проведе нову літню наступальну операцію через матеріальні та людські обмеження.
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