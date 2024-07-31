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Изменится ли динамика на фронте в ближайшие месяцы: мнение эксперта

Украина, Среда 31 июля 2024 10:57
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Изменится ли динамика на фронте в ближайшие месяцы: мнение эксперта Фото: эксперт оценил, изменится ли динамика на фронте в ближайшие месяцы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец, Наталия Гурковская

До октября динамика на фронте не изменится. ВСУ будут находиться в такой глухой обороне, а у РФ для большого продвижения нет ресурсов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Враг давит. Почему некоторые села снова захвачены и способна ли РФ на большое продвижение.

Пока не ожидается, что Силы обороны Украины на том или ином отрезке фронта начнут широкомасштабно наступать.

"К концу летней кампании, а это где-то примерно конец сентября - октябрь, динамика на фронте не изменится. С большой вероятностью мы будем находиться в такой глухой обороне. Где-то будем терять территории, а где-то отвоевывать, но какого-то такого большого движения, что там провалится фронт и мы пойдем в наступление я не ожидаю", - говорит эксперт Павел Нарожный.

Что касается РФ, то, как объясняет Нарожный, для большого продвижения у агрессора нет ресурсов, поскольку для этого нужна группировка из сотен тысяч подготовленных людей, находящихся на одном участке фронта, например, на 20-30 км шириной. Но если бы такая группировка и образовалась, то Украина нанесла бы по ней удары ракетами ATACMS, считает собеседник.

"Например, несколько дней назад, по сообщениям из российских пабликов, им "прилетело" во время построения 27 июля. По их информации, там где-то 20 погибших (и более 70 раненых - ред.). То есть даже когда сотня российских пехотинцев собираются в одной точке - это уже поле для нанесения ракетного удара. Так что если враг где-то скопится десятками тысяч людей в одной точке, то туда точно будет нанесен удар", - предполагает эксперт.

Ситуация на фронте

Ранее командующий Нацгвардии Александр Пивненко рассказывал, что через месяц-полтора оккупанты на фронте перейдут в оборону. Продолжать штурмы на нескольких направлениях россияне не смогут из-за больших потерь.

При этом, как отмечают в Иституте изучения войны, периодические и пульсирующие российские механизированные атаки, по всей вероятности, отражают текущую наступательную способность России. Она вряд ли проведет новую летнюю наступательную операцию из-за материальных и человеческих ограничений.

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