Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Мадяр розкрив позицію Угорщини щодо зброї Україні

22:34 28.05.2026 Чт
2 хв
Що заявив Петер Мадяр після зустрічі з генсеком НАТО?
aimg Юлія Голованова
фото: прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр (Getty Images)

Новий прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт не постачатиме зброю Україні, попри поступове потепління у відносинах між країнами після зміни влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем’єра Угорщини Петера Мадяра у Facebook.

Читайте також: У Мадяра заговорили про умову для зустрічі з Зеленським

У своєму дописі він повідомив, що провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі. За його словами, Угорщина знову стане "надійним партнером" Альянсу.

Також сторони обговорили участь угорських військових у миротворчій місії НАТО в Косово та підготовку до саміту Альянсу, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі.

Водночас Мадяр наголосив, що позиція Будапешта щодо військової допомоги Україні залишається незмінною.

"Я повідомив пана Генерального секретаря, що Угорщина не надсилатиме ні зброї, ні бойової техніки до російсько-української війни", - написав він.

Відносини України та Угорщини

За часів прем’єрства Віктора Орбана Угорщина неодноразово блокувала рішення ЄС та НАТО щодо підтримки України, а також виступала проти постачання зброї Києву.

Втім після приходу до влади Петера Мадяра риторика Будапешта щодо України дещо змінилася. Зокрема, новий прем’єр визнав, що Україна є жертвою російської агресії та має право захищати свою територіальну цілісність.

Крім того, 20 травня Україна та Угорщина розпочали двосторонні консультації на експертному рівні. Сторони обговорили питання добросусідських відносин, захисту прав національних меншин та подальше просування України до членства в ЄС.

Також Мадяр раніше заявляв про намір повернути "Вишеградській четвірці" вплив у Євросоюзі та розширити співпрацю з іншими країнами регіону.

УкраїнаУгорщинаВійна в Україні