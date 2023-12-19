Чи зменшать допомогу переселенцям: Зеленський дав відповідь

Україна не знижуватиме допомогу тимчасово переміщеним особам та переселенцям, які виїхали з країни через російське повномасштабне вторгнення. Наразі вивчається питання про можливість збільшення пільг.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-конференцію президента Володимира Зеленського в Києві 19 грудня.

"Що стосується допомоги переселенцям - зменшення допомоги не буде Що стосується збільшення - не можу поки підтвердити через виклики, пов'язані зі збільшенням оборонного бюджету. Не можу сказати зараз... точно все підраховано буде до кінця року. В новий рік ми матимемо повне розуміння", - сказав глава держави.

Висловлюючись про питання повернення переселенців в Україну, Зеленський озвучив думку, що більшість з них зможе це зробити, коли дозволить ситуація з безпекою. Це залежить, зокрема, із посиленням протиповітряної оборони ЗСУ.

"Що стосується наших людей за кордоном. Вони різні, авжеж вони всі громадяни і ми маємо захищати всіх громадян. Я думаю, більшість приїде, коли буде потужніша ППО", - сказав президент.

Серед інших чинників щодо можливості повернутися на батьківщину Зеленський припустив вплив зменшення підтримки європейських країн українських переселенців.

"Я в цьому не сумніваюся. І країни Європи, США підтримуватимуть тих, кому дуже складно, але працевлаштовані матимуть меншу підтримку", - зауважив глава держави.

Допомога переселенцям

Нагадаємо, в українському уряді хочуть погодити постанову, яка передбачає продовження виплат для частини переселенців у 2024 році.

Річ у тім, що відповідно до постанови уряду, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року вона автоматично продовжується тільки на 6 місяців до кінця січня 2024 року.

З державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.11 грудня в Мінсоцполітики заявили, що частині переселенців продовжать виплати після 1 лютого 2024 року.

Раніше сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін прийняв ухвалу про додаткову допомогу деокупованим громадам і регіонам, що постраждали від війни.

Додамо також, що перед цим Кабмін вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку переселенців та виплат їм держдопомоги.