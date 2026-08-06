Чи зірве експорт до 15% накопичення газу на зиму: відповідь аналітика

Можливий експорт до 15% українського видобутку не матиме критичного впливу на підготовку до опалювального сезону, оскільки йдеться про відносно невеликий обсяг порівняно з темпами закачування газу до сховищ.

Як пише РБК-Україна , про це заявив провідний експерт та аналітик ринку природного газу ExPro Consulting Михайло Свищо.

За його оцінкою, 15% від нинішнього загального видобутку - це приблизно 250-260 млн кубометрів газу на місяць. Водночас Україна зараз закачує до сховищ понад 1 млрд кубометрів щомісяця.

"Від загального видобутку це в нас зараз близько 250-260 млн кубометрів на місяць. Тобто серйозної погоди, в плані підготовки до зими накопичення запасів, воно не буде робити", - зазначив Свищо.

За прогнозом ExPro, у разі запуску експорту Україна може увійти в опалювальний сезон із запасами близько 15 млрд кубометрів, а без експорту - приблизно 15,5 млрд кубометрів.

"500 млн кубометрів на опалювальний сезон на пікові споживання - це 5 днів. Тобто це не такий суттєвий обсяг експорту, який можуть дозволити", - пояснив аналітик.

При цьому дозвіл не має бути автоматичним: обсяги необхідно переглядати залежно від запасів, погоди, видобутку та наслідків російських атак.