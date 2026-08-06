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Чи зірве експорт до 15% накопичення газу на зиму: відповідь аналітика

16:50 06.08.2026 Чт
2 хв
За словами експерта, дозволений обсяг експорту газу дорівнюватиме приблизно п’яти дням пікового споживання
aimg Олександр Мороз
Чи зірве експорт до 15% накопичення газу на зиму: відповідь аналітика Аналітик оцінив вплив експорту газу на зимові накопичення (фото: facebook.com gas.tso.ua)
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Можливий експорт до 15% українського видобутку не матиме критичного впливу на підготовку до опалювального сезону, оскільки йдеться про відносно невеликий обсяг порівняно з темпами закачування газу до сховищ.

Як пише РБК-Україна, про це заявив провідний експерт та аналітик ринку природного газу ExPro Consulting Михайло Свищо.

За його оцінкою, 15% від нинішнього загального видобутку - це приблизно 250-260 млн кубометрів газу на місяць. Водночас Україна зараз закачує до сховищ понад 1 млрд кубометрів щомісяця.

"Від загального видобутку це в нас зараз близько 250-260 млн кубометрів на місяць. Тобто серйозної погоди, в плані підготовки до зими накопичення запасів, воно не буде робити", - зазначив Свищо.

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За прогнозом ExPro, у разі запуску експорту Україна може увійти в опалювальний сезон із запасами близько 15 млрд кубометрів, а без експорту - приблизно 15,5 млрд кубометрів.

"500 млн кубометрів на опалювальний сезон на пікові споживання - це 5 днів. Тобто це не такий суттєвий обсяг експорту, який можуть дозволити", - пояснив аналітик.

При цьому дозвіл не має бути автоматичним: обсяги необхідно переглядати залежно від запасів, погоди, видобутку та наслідків російських атак.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у другій половині липня в українських підземних сховищах було накопичено близько 13 млрд кубометрів газу - більш ніж на 40% більше, ніж торік.

Як повідомлялося, до початку листопада Україна може накопичити понад 15 млрд кубометрів газу. За урядовими оцінками, такого обсягу має бути достатньо для проходження опалювального сезону.

Зазначимо, Кабмін запровадив нульові квоти на експорт природного газу українського походження на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Раніше засновниця Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак також заявляла, що контрольований експорт може стати додатковим джерелом коштів для галузі, але дозволені обсяги мають змінюватися залежно від сезону, запасів у сховищах і потреб внутрішнього ринку.

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Опалювальный сезон Газ
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