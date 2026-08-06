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Сорвет ли экспорт до 15% накопления газа на зиму: ответ аналитика

16:50 06.08.2026 Чт
2 мин
По словам эксперта, разрешенный объем экспорта газа будет равен примерно пяти дням пикового потребления
aimg Александр Мороз
Сорвет ли экспорт до 15% накопления газа на зиму: ответ аналитика Аналитик оценил влияние экспорта газа на зимние накопления (фото: facebook.com gas.tso.ua)
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Возможный экспорт до 15% украинской добычи не будет иметь критического влияния на подготовку к отопительному сезону, поскольку речь идет об относительно небольшом объеме по сравнению с темпами закачки газа в хранилища.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил ведущий эксперт и аналитик рынка природного газа ExPro Consulting Михаил Свищо.

По его оценке, 15% от нынешней общей добычи – это примерно 250-260 млн кубометров газа в месяц. В то же время Украина сейчас закачивает в хранилища более 1 млрд кубометров ежемесячно.

"От общей добычи это у нас сейчас около 250-260 млн кубометров в месяц. То есть серьезной погоды, в плане подготовки к зиме накопления запасов, она не будет делать", - отметил Свищо.

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По прогнозу ExPro, в случае запуска экспорта Украина может войти в отопительный сезон с запасами около 15 млрд кубометров, а без экспорта – примерно 15,5 млрд кубометров.

"500 млн кубометров на отопительный сезон на пиковые потребления - это 5 дней. То есть это не столь существенный объем экспорта, который могут позволить", - пояснил аналитик.

При этом разрешение не должно быть автоматически: объемы необходимо пересматривать в зависимости от запасов, погоды, добычи и последствий российских атак.

Что этому предшествовало

Напомним, во второй половине июля в украинских подземных хранилищах было накоплено около 13 млрд кубометров газа – более чем на 40% больше, чем в прошлом.

Как сообщалось, к началу ноября Украина может накопить более 15 млрд кубометров газа. По правительственным оценкам такого объема должно быть достаточно для прохождения отопительного сезона.

Отметим, что Кабмин ввел нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Ранее основатель Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак также заявляла, что контролируемый экспорт может стать дополнительным источником средств для отрасли , но разрешенные объемы должны меняться в зависимости от сезона, запасов в хранилищах и потребностей внутреннего рынка.

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