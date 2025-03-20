Чи здатні українські "Нептуни" та дрони замінити зброю США: думка експерта

"Наш "Нептун" - це зараз ракета, якої більше в світі такого класу нема. Тому що вона поверхня-поверхня, тобто земля-земля. Вона земного базування. І якщо "Шторм шадоу", не в експортній версії, літають 260 км, а з додатковим двигуном вони можуть політати там до 900-960 км. То наш "Нептунчик" такий маленький гарненький, але він літає на тисячу майже з тією бойовою частиною", - розповів експерт.

За словами Криволапа, якщо "Нептун" причепити до літака, імплементувати, то дальність польоту ракети зросте ще більше.

"Якщо робити все, що потрібно, то це буде крилата ракета, яка літає на 1400-1400 км. А, нагадаю, що "Томагавк" літає на 1600. Тобто це стає співрозмірно", - додав Криволап.

На думку експерта, в цьому плані Україна може бути відносно незалежною. Тим паче, що вже є дрони чисто українського виробництва.

"Тобто там елементна база на рівні якихось елементів, вона ще не зовсім наша, але все інше, всі коробочки, які виконують функції, не просто там плата. Всі коробочки вже наші, двигуни з великої кількості вже наші. Тобто в цьому сенсі в нас такої залежності нема", - розповів експерт.

Водночас експерт навів приклад винищувачів F-16. Він впевнений, що їх Україні дали якимось боєкомплектом, але далі можуть виникати проблеми.

"Тому не можна сказати, що наш дрон, який літає на 3 тисячі кілометрів, і "Нептун", вони замінять американську зброю. Ні, вони не замінять, але вони створюють такі нові можливості для нас, для того, щоб ми були більш незалежними від постачання всіх наших західних партнерів", - підсумував Криволап.

Українська ракета "Довгий Нептун"

Нагадаємо, ще у грудні 2023 року повідомлялось, що в Україні створюють ракети "довгі Нептуни". Їх розробка була секретною, а на той час тривала робота над модернізацією зенітно-ракетних комплексів "Бук" та С-300.