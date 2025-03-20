Способны ли украинские "Нептуны" и дроны заменить оружие США: мнение эксперта

"Наш "Нептун" - это сейчас ракета, которой больше в мире такого класса нет. Потому что она поверхность-поверхность, то есть земля-земля. Она земного базирования. И если "Шторм шадоу", не в экспортной версии, летают 260 км, а с дополнительным двигателем они могут полетать там до 900-960 км. То наш "Нептунчик" такой маленький хорошенький, но он летает на тысячу почти с той боевой частью", - рассказал эксперт.

По словам Криволапа, если "Нептун" прицепить к самолету, имплементировать, то дальность полета ракеты возрастет еще больше.

"Если делать все, что нужно, то это будет крылатая ракета, которая летает на 1400-1400 км. А, напомню, что "Томагавк" летает на 1600. То есть это становится соразмерно", - добавил Криволап.

По мнению эксперта, в этом плане Украина может быть относительно независимой. Тем более, что уже есть дроны чисто украинского производства.

"То есть там элементная база на уровне каких-то элементов, она еще не совсем наша, но все остальное, все коробочки, которые выполняют функции, не просто там плата. Все коробочки уже наши, двигатели из большого количества уже наши. То есть в этом смысле у нас такой зависимости нет", - рассказал эксперт.

В то же время эксперт привел пример истребителей F-16. Он уверен, что их Украине дали каким-то боекомплектом, но дальше могут возникать проблемы.

"Поэтому нельзя сказать, что наш дрон, который летает на 3 тысячи километров, и "Нептун", они заменят американское оружие. Нет, они не заменят, но они создают такие новые возможности для нас, для того, чтобы мы были более независимыми от поставок всех наших западных партнеров", - подытожил Криволап.

Украинская ракета "Длинный Нептун"

Напомним, еще в декабре 2023 года сообщалось, что в Украине создают ракеты "длинные Нептуны". Их разработка была секретной, а в то время продолжалась работа над модернизацией зенитно-ракетных комплексов "Бук" и С-300.