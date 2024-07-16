Чи здатні дрони Magura нанести ураження Кримському мосту: відповідь ГУР

"Якщо суто гіпотетично зробити припущення, що така задача буде стояти, то тут можна сказати, що у будь-якому разі це буде комплексне рішення, і тут застосування якогось одного виду озброєння, скоріш за все, не буде передбачатись", - зазначив Єрін.

За словами представника ГУР, для пошкодження або знищення Кримського мосту використовуватимуть щось більш глобальне, із застосуванням декількох видів озброєння. Також він зауважив, що наразі роботи ведуться в усіх напрямках.

"Поки що якихось конкретних параметрів чи можливостей, якими планується наділити даний безпілотник, про них казати не будемо. Робота ведеться інтенсивно, і я думаю, що результати будуть обов'язково", - додав Єрін.