Способны ли дроны Magura нанести повреждения Крымскому мосту: ответ ГУР

Если дроны Magura и будут использоваться для уничтожения Крымского моста, то такое применение будет осуществляться в комплексе с другими типами вооружения.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Евгений Ерин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Если сугубо гипотетически предположить, что такая задача будет стоять, то здесь можно сказать, что в любом случае это будет комплексное решение, и здесь применение какого-то одного вида вооружения, скорее всего, не будет предусматриваться", - отметил Ерин.
По словам представителя ГУР, для повреждения или уничтожения Крымского моста будут использовать нечто более глобальное с применением нескольких видов вооружения. Также он отметил, что сейчас работы ведутся по всем направлениям.
"Пока какие-то конкретные параметры или возможности, которыми планируется наделить данный беспилотник, о них говорить не будем. Работа ведется интенсивно, и я думаю, что результаты будут обязательно", - добавил Ерин.
Напомним, согласно исследованиям, дрон Magura V5 уничтожил больше всего кораблей РФ во время войны.
Ранее в ГУР МОУ рассказали, что при выборе цели для дронов Magura рассматривают любые объекты в радиусе 800 километров.
Кроме того, в ГУР подтвердили, что на этих морских дронах были установлены ракеты Р-73, которые уже доказали свою эффективность. В частности, они лишили россиян доминирования в Черном море.
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