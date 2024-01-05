Способна ли украинская ПВО сбивать северокорейские ракеты: мнение эксперта

Военные Российской Федерации, вероятно, начали применять баллистические ракеты из Северной Кореи для ударов по Украине. Однако украинская противовоздушная оборона еще не достаточно исследовала данные ракеты, чтобы делать выводы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта Валерия Рябиха.

"Никто северокорейской ракеты еще не щупал и нашим специалистам только придется сделать выводы. Трудно сказать, насколько трудно их сбивать. Определенная информация о них есть, но не подробные характеристики", - сказал Рябых.

Эксперт отметил, что увеличение количества ракет в РФ создает в любом случае большие угрозы.

"Мы это видели на примере "Кинжалов". Конечно, все 10 единиц удалось сбить, но это серьезно истощает нашу ПВО, поскольку на одну баллистическую ракету тратится несколько перехватчиков", - добавил Рябых.

Детальнее о том, какую баллистику могла получить Россия от КНДР и в чем опасность, можно узнать в материале РБК-Украина.

КНДР поставляет РФ оружие для войны против Украины

По данным разведки США стало известно, что российские корабли с августа регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила РФ около 2000 контейнеров с оружием.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты выражают обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

Вскоре в WP сообщили, что Северная Корея могла передать России несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

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