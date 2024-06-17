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Чи здатна Росія зірвати передачу F-16 ударами по аеродромах: відповідь Євлаша

Фото: Ілля Євлаш, речник Повітряних сил ЗСУ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна вживає усі необхідні заходи для того, щоб ефективно забезпечити роботу винищувачів F-16 та їх розміщення на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

Як пояснив Євлаш, очевидно те, що росіяни намагатимуться полювати на передані Україні винищувачі.  

"І про те, що йому вдасться щось "дуже сильно зірвати" говорити не доводяться. Оскільки ми зараз бачимо, що ворог активно намагається атакувати наші аеродроми, проте ви бачите, що українська авіація продовжує виконувати завдання і досить успішно", - заявив речник Повітряних сил. 

Євлаш додав, що усі необхідні заходи для убезпечення літаків й забезпечення їх активного виконання завдань, будуть вжиті. 

F-16 

Як розповідав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, протягом 2024 року Україна може отримати 14 винищувачів F-16

За даними видання Politico, Україна тисне на країни Європи та на Сполучені Штати Америки (США) з метою активізації зусиль для підготовки пілотів ЗСУ на F-16, Усе через те, що Київ не влаштовують темпи та обсяги підготовки українських пілотів на Заході.

Президент Володимир Зеленський тим часом заявив, що Україна отримає перші літаки вже найближчим часом

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