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Скільки F-16 може отримати Україна у 2024 році і коли передадуть Mirage-2000: думка експерта

Четвер 13 червня 2024 23:05
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Скільки F-16 може отримати Україна у 2024 році і коли передадуть Mirage-2000: думка експерта Фото: Україна у 2024 році отримає винищувачі F-16 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко

Україні вже у 2024 році можуть передати 14 винищувачів F-16. При цьому постачання Mirage-2000 варто очікувати наступного року.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, на першому етапі Україна може скористатися винищувачами F-16, щоб відігнати авіацію росіян та завдавати ударів по наземних цілях.

"Думаю, скоро ми зможемо мати до 10 літаків і, можливо, до 14 до кінця року", - спрогнозував експерт.

При цьому частину завдань зможуть виконувати Mirage-2000, які пообіцяла Франція. Їх, ймовірно, нададуть не раніше початку 2025 року, додав Мусієнко.

Експерт зазначив, що якщо союзники виконають плани щодо поставок винищувачів F-16 Україні, то у 2026-2027 роках всього передати можуть близько 130 одиниць. За такої умови в українських пілотів буде повна перевага у повітрі.

F-16 для України

Варто зауважити, що вже цього літа Україна має отримати перші літаки F-16. Їх надасть Данія.

Такі винищувачі дуже потрібні Україні, оскільки перевага в повітрі зараз у Росії.

Більш детально про те, як ЗСУ можуть здобути перевагу в небі, - у матеріалі РБК-Україна.

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