Чи здатна Росія стати посередником у переговорах США та Ірану: відповідь експерта

За словами співрозмовників РБК-Україна в українській владі, віднедавна Штати почали пов'язувати український та іранський кейси у контактах з Росією. Задум передбачає можливі поступки з боку Вашингтона щодо України в обмін на тиск Росії на Іран щодо ядерної програми. Москва, своєю чергою, підтримала відповідний сценарій.

"Здається, Росія на даний момент не має великих важелів впливу на Іран. Вона не є основним економічним партнером для Ірану і навряд чи стане таким, оскільки економіки двох країн не є взаємодоповнюючими з точки зору торгівлі: обидві покладаються на експорт енергоносіїв",- заявив Кейвс.

Експерт додав, що Росія могла б запропонувати розширити продажі озброєнь Ірану в обмін на відмову Тегерану від ядерної зброї, але незрозуміло, чи погодиться іранська сторона на такий крок.

Кейвс зауважив, що використання Москви в якості посередника несе для Штатів низку ризиків, оскільки будь-які повідомлення, які надходитимуть через Росію, ймовірно, будуть фільтруватися, щоб служити російським інтересам.

За його словами, Москва могла б запропонувати розширити продажі звичайних озброєнь Ірану в обмін на відмову Ірану від ядерної зброї, але незрозуміло, чи погодиться Тегеран на це.