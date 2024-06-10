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Чи збільшать 60-денний строк для оновлення військово-облікових даних: що кажуть у СН

Фото: Федір Веніславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

У фракції партії "Слуга народу" не бачать підстав для збільшення терміну для оновлення даних військовозобов’язаних. Динаміка вказує, що 60 днів достатньо.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"На даний момент, я думаю, жодних підстав, щоб збільшувати цей термін, немає", - сказав він.

За його словами, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко надала нашому комітету статистику, згідно з якою з 18 травня по 3 червня свої дані оновили понад 1,5 мільйона українців. З них 1,3 мільйона зробили це через "Резерв+", 117 тисяч - через ЦНАПи, 90 тисяч - через ТЦК та СП.

"Тобто така динаміка дозволяє бути впевненим, що якщо громадяни хочуть - то вони мають усі можливості вчасно оновити свої військово-облікові дані. Тобто динаміка не вказує на необхідність продовження цього строку", - пояснив депутат від "Слуги народу".

Нагадаємо, закон про мобілізацію набув чинності з 18 травня. За законом, усі військовозобов'язані повинні оновити свої дані протягом 60 днів. Це можна зробити через додаток "Резерв+", через ЦНАПи, або у ТЦК.

У додатку "Резерв+" з 18 червня повинен з'явитися Qr-код, який прирівняє інформацію електронного реєстру "Оберіг" до електронного військово-облікового документа.

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