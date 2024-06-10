Чи збільшать 60-денний строк для оновлення військово-облікових даних: що кажуть у СН

"На даний момент, я думаю, жодних підстав, щоб збільшувати цей термін, немає", - сказав він.

За його словами, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко надала нашому комітету статистику, згідно з якою з 18 травня по 3 червня свої дані оновили понад 1,5 мільйона українців. З них 1,3 мільйона зробили це через "Резерв+", 117 тисяч - через ЦНАПи, 90 тисяч - через ТЦК та СП.

"Тобто така динаміка дозволяє бути впевненим, що якщо громадяни хочуть - то вони мають усі можливості вчасно оновити свої військово-облікові дані. Тобто динаміка не вказує на необхідність продовження цього строку", - пояснив депутат від "Слуги народу".