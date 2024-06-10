Увеличат ли 60-дневный срок для обновления военно-учетных данных: что говорят в СН

Во фракции партии "Слуга народа" не видят оснований для увеличения срока обновления данных военнообязанных. Динамика показывает, что 60 дней достаточно.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
"На данный момент, я думаю, никаких оснований, чтобы увеличивать этот срок, нет", - сказал он.
По его словам, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко предоставила нашему комитету статистику, согласно которой с 18 мая по 3 июня свои данные обновили более 1,5 миллиона украинцев. Из них 1,3 миллиона сделали это через "Резерв+", 117 тысяч - через ЦНАУ, 90 тысяч - через ТЦК и СП.
"То есть такая динамика позволяет быть уверенным, что если граждане хотят - то у них есть все возможности вовремя обновить свои военно-учетные данные. То есть динамика не указывает на необходимость продления этого срока", - пояснил депутат от "Слуги народа".
Напомним, закон о мобилизации вступил в силу с 18 мая. По закону все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней. Это можно сделать через приложение "Резерв+", через ЦНАУ или в ТЦК.
В приложении "Резерв+" с 18 июня должен появиться Qr-код, который приравняет информацию электронного реестра "Оберег" к электронному военно-учетному документу.