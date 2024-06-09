У застосунку "Резерв+" з'явиться Qr-код 18 червня, - Міноборони

У мобільному застосунку "Резерв+" з'явиться Qr-код 18 червня. Це зрівняє дані з електронного реєстру з паперовим військово-обліковим документом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна.

"18 червня у застосунку "Резерв+" з'явиться Qr-код. Це остаточно прирівняє інформацію електронного реєстру "Оберіг" до електронного військово-облікового документа", - сказав він.

Речник зазначив, що з 18 травня у мобільному застосунку "Резерв+" оновили свої дані понад 1,6 млн військовозобов'язаних, призовників та резервістів. З них понад 200 тисяч - жінки.

Нагадаємо, раніше у Міноборони спростували п'ять міфів, які шириться у мережі щодо роботи застосунку "Резерв+".