Чи відключатимуть завтра світло за графіками: прогноз "Укренерго"

Що передувало

Нагадаємо, в Україні вже кілька тижнів не вимикають світло в рамках графіків. Це пов'язано з тим, що рівень споживання в порівнянні з літом знизився - на вулиці не така спека і люди не так часто вмикають кондиціонери.

При цьому від кінця серпня не було масованих ударів росіян по Україні, під час яких ворог зазвичай цілиться по об'єктах енергетики.

Як розповів у коментарі РБК-Україна директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, регулярні відключення в рамках графіків можуть повернутися у листопаді.

При цьому директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев у коментарі РБК-Україна наголошував, що ситуація з відключеннями залежить від темпів відновлення енергооб'єктів, погодою та інтенсивністю обстрілів енергетичної інфраструктури.

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