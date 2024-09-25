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Будут ли завтра отключать свет по графикам: прогноз "Укрэнерго"

Фото: в Украине завтра не будут применять графики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 26 августа, вероятно, не будут действовать графики отключений света. Ограничения не применяют уже несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, в четверг, меры ограничения потребления не планируются", - сказано в сообщении компании. 

Там также уточнили, что в случае изменения ситуации сообщат дополнительно. 

 

Что предшествовало

Напомним, в Украине уже несколько недель не отключают свет в рамках графиков. Это связано с тем, что уровень потребления по сравнению с летом снизился - на улице не такая жара и люди не так часто включают кондиционеры.

При этом с конца августа не было массированных ударов россиян по Украине, во время которых враг обычно целится по объектам энергетики.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, регулярные отключения в рамках графиков могут вернуться в ноябре.

При этом директор специальных проектов в НТЦ Психея" Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина подчеркивал, что ситуация с отключениями зависит от темпов восстановления энергообъектов, погодой и интенсивностью обстрелов энергетической инфраструктуры.

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