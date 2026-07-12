Чи зарахують навчання у виші до пенсійного стажу, якщо не довчився: відповідь ПФУ

Нерідко трапляються випадки, коли людина певний час навчалася у виші, а потім була змушена покинути навчання. Чи враховується цей період до майбутньої пенсії - роз'яснили фахівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління Пенсійного фонду України у Тернопільській області.
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Усі періоди роботи та інші періоди, які раніше зараховувалися до стажу для призначення пенсії, продовжують діяти й зараз - якщо вони стосуються часу до 1 січня 2004 року.
Тоді набрав чинності новий закон про пенсійне страхування, але старі правила залишили чинними для того періоду.
До 2004 року в стаж роботи зараховували:
Виняток - підготовчі відділення закладів вищої освіти. Цей період у стаж не входить.
Найпростіший варіант - запис у трудовій книжці. Але він має значення лише тоді, коли в ньому вказані реквізити наказу про зарахування й відрахування, або номер і дата документа про освіту.
Якщо трудової книжки немає або запису в ній бракує, підійдуть інші документи:
Навчальний курс - це завершений період навчання протягом одного навчального року. У нього входять не лише семестри, а й час підсумкового контролю та канікул. Початок і завершення курсу оформлюють окремими наказами навчального закладу.
Тому навіть якщо студент не здобув диплом, а покинув навчання після завершення курсу чи його етапу, цей період все одно можуть врахувати до стажу - за умови, що це підтверджено документами.
Нагадаємо, уряд готує масштабний перегляд усієї пенсійної системи. Концепція трискладової пенсійної реформи передбачає поєднання солідарних виплат, професійних пенсій і накопичувальної системи, а розмір майбутньої пенсії залежатиме від сплачених внесків.
Пенсійний вік залишать без змін, але вимоги до страхового стажу продовжать зростати - до 35 років у 2028 році.
Раніше РБК-Україна писало, що Верховна Рада ухвалила закон, який змінює підхід до соціального захисту переселенців: держава більше не матиме права встановлювати для ВПО окремі правила призначення й виплати пенсій.
Тепер вони отримуватимуть пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах, без додаткових перевірок чи спеціальних вимог.