Зачтут ли обучение в вузе в пенсионный стаж, если не доучился: ответ ПФУ

Нередки случаи, когда человек определенное время учился в вузе, а затем был вынужден покинуть учебу. Учитывается ли этот период до будущей пенсии - разъяснили специалисты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.
Главное:
Все периоды работы и другие периоды, которые раньше относились к стажу для назначения пенсии, продолжают действовать и сейчас - если они касаются времени до 1 января 2004 года.
Тогда вступил в силу новый закон о пенсионном страховании, но старые правила оставили в силе для того периода.
До 2004 года в стаж работы засчитывали:
Исключение - подготовительные отделения заведений высшего образования. Этот период в стаж не входит.
Самый простой вариант - запись в трудовой книжке. Но он имеет значение только тогда, когда в нем указаны реквизиты приказа о зачислении и отчислении или номер и дата документа об образовании.
Если трудовой книжки нет или записи в ней не хватает, подойдут другие документы:
Учебный курс - это завершенный период обучения в течение одного учебного года. В него входят не только семестры, но время итогового контроля и каникул. Начало и завершение курса оформляются отдельными приказами учебного заведения.
Поэтому даже если студент не получил диплом, а оставил учебу после завершения курса или его этапа, этот период все равно могут учесть стаж - при условии, что это подтверждено документами.
Напомним, правительство готовит масштабный пересмотр всей пенсионной системы. Концепция трехсложной пенсионной реформы предполагает сочетание солидарных выплат, профессиональных пенсий и накопительной системы, а размер будущей пенсии будет зависеть от уплаченных взносов.
Пенсионный возраст оставят без изменений, но требования к страховому стажу продолжат расти - до 35 лет в 2028 году.
Ранее РБК-Украина писала, что Верховная Рада приняла закон, изменяющий подход к социальной защите переселенцев: государство больше не будет иметь права устанавливать для ВПЛ отдельные правила назначения и выплаты пенсий.
Теперь они будут получать пенсии и другие социальные выплаты на общих основаниях без дополнительных проверок или специальных требований.