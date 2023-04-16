Чи зараховується до стажу час догляду за інвалідом в Україні: відповідь ПФУ

Час догляду за інвалідом в Україні зараховується до стажу при дотриманні декількох умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Період догляду зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд:
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При дотриманні таких умов період догляду враховується до страхового стажу людини, оскільки згідно статті 11 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” у цей період вона є застрахованою особою. Страхувальником для неї є відповідний орган соціального захисту населення, що виплачує їй допомогу, надбавку або компенсацію.
Якщо догляд мав місце у період з липня 2000 року (після впровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування), то заробіток за цей період враховується у розмірі мінімальної заробітної плати. У разі доцільності зазначений період “оптимізується” (вилучається з підрахунку індивідуального коефіцієнту заробітку для обчислення пенсії як період з найнижчим заробітком).
Як повідомлялось, українці мають можливість подати заяву на призначення пенсії онлайн. У такому разі не обов'язково мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Раніше в Україні розробили план-інструкцію, як звернутися за призначенням пенсії тим українцям, які наразі перебувають у Польщі та мають там тимчасовий прихисток.
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