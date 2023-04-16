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Зачисляется ли в стаж время ухода за инвалидом в Украине: ответ ПФУ

Фото: в ПФУ рассказали, зачисляется ли в стаж время ухода за инвалидом в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Время ухода за инвалидом в Украине засчитывается в стаж при соблюдении нескольких условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Период ухода засчитывается в страховой стаж, если человек, осуществлявший уход:

  • является работоспособным (не достиг пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);
  • не работал в такой период;
  • получал в органах социальной защиты населения помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.

Важно!

При соблюдении таких условий период ухода учитывается в страховой стаж человека, поскольку согласно статье 11 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в этот период он является застрахованным лицом. Страхователем для нее является соответствующий орган социальной защиты населения, выплачивающий ему помощь, надбавку или компенсацию.

Если уход имел место в период с июля 2000 года (после внедрения персонифицированного учета в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования), то заработок за этот период учитывается в размере минимальной заработной платы. В случае целесообразности указанный период оптимизируется (исключается из подсчета индивидуального коэффициента заработка для исчисления пенсии как период с низким заработком).

Как сообщалось, украинцы могут подать заявление на назначение пенсии онлайн. Это можно сделать с помощью Дія.Подпись. В таком случае не обязательно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Ранее в Украине разработали план-инструкцию, как обратиться за назначением пенсии тем украинцам, которые на данный момент находятся в Польше и имеют там временное убежище.

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