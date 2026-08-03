Чи запускають "Бандероль" з землі та чи можна її збити: пояснення експерта

Головне: Вразливість і маневреність. "Бандероль" наводиться за сигналами супутникової навігації і схильна до впливу РЕБ, водночас здатна активно маневрувати та опускатися до 200 метрів перед ударом, а для розвороту їй потрібно лише 2,5 кілометри.

"Бандероль" наводиться за сигналами супутникової навігації і схильна до впливу РЕБ, водночас здатна активно маневрувати та опускатися до 200 метрів перед ударом, а для розвороту їй потрібно лише 2,5 кілометри. Дешевша альтернатива Х-101. На відміну від ракет Х-101, які потребують дороговартісної стратегічної авіації, "Бандероль" збирається з наявних комплектуючих з Китаю без складного виробництва, що дозволяє Росії масштабувати її застосування.

На відміну від ракет Х-101, які потребують дороговартісної стратегічної авіації, "Бандероль" збирається з наявних комплектуючих з Китаю без складного виробництва, що дозволяє Росії масштабувати її застосування. Наземний запуск. Крім штатного пуску з БпЛА "Оріон", шириться інформація про можливість запуску "Бандеролі" з наземних платформ, проте авіаційний експерт Анатолій Храпчинський зазначає, що це підтверджено поки лише з боку росіян.

Крім штатного пуску з БпЛА "Оріон", шириться інформація про можливість запуску "Бандеролі" з наземних платформ, проте авіаційний експерт Анатолій Храпчинський зазначає, що це підтверджено поки лише з боку росіян. Масштабування атак. Попри прогнози про високу вартість "Бандеролі" порівняно з "Шахедами", протягом літа 2026 року ворог дедалі частіше застосовує цю дрон-ракету, особливо проти регіонів, ближчих до ТОТ.

В чому небезпека "Бандеролей" та коли їх почали масово застосовувати

Під час обстрілу столиці 15 червня ворог вперше застосував проти Києва дрон-ракету "Бандероль". Це реактивний засіб ураження, який запускається з повітряного носія. Проти регіонів, ближчих до ТОТ, "Бандероль" застосовується регулярно.

У червні у коментарі РБК-Україна авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначав, що "Бандероль" не стане масовою через відносно високу ціну порівняно з "Шахедами". Однак упродовж літа 2026 року ворог дедалі частіше застосовує цю дрон-ракету.

Фото: характеристики "Бандеролі" (інфографіка РБК-Україна)

Чи можливий запуск “Бандеролі” з наземних платформ

"Бандероль" запускають з БпЛА "Оріон", але останнім часом шириться інформація, що їх можуть запускати з наземних платформ. Авіаційний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський у коментарі РБК-Україна зазначає, що ця інформація підтверджена лише з боку росіян. Водночас радник президента Сергій Бескрестнов публікував фото "Бандеролі" начебто на новій наземній пусковій установці.

"У Росії є суттєві проблеми щодо можливості повітряного запуску будь-яких крилатих ракет. Відповідно, вони шукають рішення, яке б дозволило їм диверсифікувати ці ризики, тому що зліт літака або дрона-носія – це уже раннє попередження про можливість застосування засобів ураження", – каже Храпчинський, додаючи, що ворог шукає диверсифікацію запуску "Бандеролі", щоб зробити його неочікуваним для України.

Водночас технічні характеристики щодо радіусу дії наземного запуску можуть суттєво скоротити відстань застосування.

Щодо перехоплення "Бандеролі" – проблем з детекцією та перехопленням немає, адже ця дрон-ракета відповідає по профілю прольоту крилатій ракеті чи реактивному дрону. Водночас це навантажує протиповітряну оборону в класі повітряних ракет, каже Храпчинський. Він підсумовує, що при наявності ракет-перехоплювачів збивати "Бандероль" реально.

Порівнюючи з ракетами Х-101, які ворог запускає з літаків Ту-95, – "Бандеролі" Росія може масштабувати значно більше. Це повʼязано з тим, що для запуску ракет Х-101 потрібна дороговартісна в плані ресурсу стратегічна авіація, постійна передислокація літаків. Крім того, "Бандероль", на відміну від Х-101, збирається з наявних комплектуючих з Китаю і не потребує складного виробництва.

Через це ворог буде намагатися збільшити і масштабувати застосування "Бандеролей" та інших реактивних дронів, щоб суттєво навантажувати нашу протиповітряну оборону.

Як зазначав радник президента Сергій Бескрестнов ("Флеш"), "Бандероль" здатна активно маневрувати під час польоту і перед ударом опускається до 200 метрів. Щоб розвернутися назад, їй потрібна відстань усього 2,5 кілометри.

Також "Бандероль" наводиться за сигналами супутникової навігації, схильна до впливу РЕБ, але має систему автономної навігації. Бескрестнов назвав "Бандероль" "бюджетною" крилатою ракетою з невеликою боєголовкою.