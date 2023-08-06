Чи запускали ракети з території Білорусі під час вчорашньої атаки: відповідь Ігната

Російські окупанти під час вчорашньої атаки запустили по Україні аеробалістичні ракети "Кинджал". Цілком ймовірно, що вони могли летіти через територію Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що пуск "Кинджалів", ймовірно, був з району Тамбова. Речник припустив, що російські ракети могли пролетіти через Білорусь. Зараз цю інформацію уточнюють.

"Але було помічено проліт повітряних цілей саме через Білорусь. Це вже не вперше, тому нічого дивного немає", - сказав Ігнат.

Ракетний удар по Україні 5 серпня

Нагадаємо, вчора ввечері російські війська запустили ракети у бік України. Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря, а також пуски ракет з авіації.

Також з'явилася інформація про запуски "Кинджалів", тоді ж повідомили про нібито ракети з Білорусі.

Варто зазначити, що у ГУР Міноборони припускають, що окупанти могли імітувати пуски ракет з території Білорусі. На думку представника розвідки Андрія Юсова, таким чином Білорусь намагалися втягнути у війну.

Військовий експерт Олександр Мусієнко у коментарі РБК-Україна пояснив, чому росіяни вперше за багато місяців використовували Білорусь для ударів по Україні.

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