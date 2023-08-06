Запускали ли ракеты с территории Беларуси во время вчерашней атаки: ответ Игната

Российские оккупанты во время вчерашней атаки запустили по Украине аэробалистические ракеты "Кинжал". По всей вероятности, они могли лететь через территорию Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что пуск "Кинжалов", вероятно, был из района Тамбова. Спикер предположил, что российские ракеты могли пролететь через Беларусь. Сейчас эту информацию уточняют.

"Но был замечен пролет воздушных целей именно через Беларусь. Это уже не первый раз, поэтому ничего удивительного нет", - сказал Игнат.

Ракетный удар по Украине 5 августа

Напомним, вчера вечером российские войска запустили ракеты в сторону Украины. Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря, а также о пусках ракет из авиации.

Также появилась информация о запусках "Кинжалов", тогда же сообщили о якобы ракетах из Беларуси.

Следует отметить, что в ГУР Минобороны предполагают, что оккупанты могли имитировать пуски ракет с территории Беларуси. По мнению представителя разведки Андрея Юсова, таким образом Беларусь пытались втянуть в войну.

Военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина объяснил, почему россияне впервые за многие месяцы использовали Беларусь для ударов по Украине.

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