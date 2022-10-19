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Чи запроваджуватиме Путін воєнний стан на території Росії: відповідь експерта

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Уляна Безпалько

Президент Росії Володимир Путін після воєнного стану на окупованих територіях України може запровадити відповідний режим на російській території.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

На його думку, запровадженням воєнного стану Путін нарешті став називати війну війною, оскільки раніше подавав її як "спеціальну військову операцію", а мобілізацію - як часткову.

"Якщо ми говоримо про перебіг бойових дій, це не вирішує для агресора жодних тактичних чи стратегічних завдань. Це не змінює ситуацію у зоні бойових дій. Це не може зупинити звільнення цих територій збройними силами України", - зазначив Коваленко.

Експерт вважає, що воєнний стан в окупації вплине саме на мирних жителів, оскільки щодо нього передбачені головні обмеження. Зокрема, посилиться контроль, але й до цього на окупованих територіях України люди не мали жодної свободи. Тепер же "офіційно" запроваджено заборону на мітинги та масові збори, хоча росіяни і без режиму воєнного стану розганяли та розстрілювали протести, наприклад, у Херсоні.

"Я розглядаю це "введення воєнного стану" як тиск на цивільне населення, який надалі може навіть перейти безпосередньо на регіони Російської Федерації. Там можуть оголосити воєнний стан, що дозволить Путіну ще більше посилити репресії проти росіян та контроль над ними. Тобто, Кремль розпочинає цей процес на окупованих територіях, який латентно поширить вже у самій Росії", - додав Коваленко.

Нагадаємо, сьогодні Путін оголосив про введення воєнного стану на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. Рішення набирає чинності з 20 жовтня.

В Офісі президента України вважають, що таким чином Росія намагається легалізувати пограбування мирних жителів.

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Володимир ПутінРосійська Федерація