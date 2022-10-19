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Будет ли Путин вводить военное положение на территории России: ответ эксперта

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Ульяна Безпалько

Президент России Владимир Путин после военного положения на оккупированных территориях Украины может ввести соответствующий режим на российской территории.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его мнению, введением военного положения Путин наконец-то стал называть войну войной, поскольку раньше подавал ее как "специальную военную операцию", а мобилизацию - как частичную.

"Если мы говорим о ходе боевых действий, это не решает для агрессора никаких тактических или стратегических задач. Это не изменяет ситуацию в зоне боевых действий. Это не может остановить освобождение этих территорий Вооруженными силами Украины", - отметил Коваленко.

Эксперт полагает, что военное положение в оккупации окажет большее влияние именно на мирных жителей, поскольку именно в отношении гражданского населения предусмотрены главные ограничения. В частности, усилится контроль, но и до этого на оккупированных территориях Украины у людей не было никакой свободы. Теперь же "официально" введен запрет на митинги и массовые собрания, хотя россияне и без режима военного положения разгоняли и расстреливали протесты, например, в Херсоне.

"Я рассматриваю это "введение военного положения" как давление на гражданское население, которое в дальнейшем может даже перейти непосредственно на регионы Российской Федерации. Там могут объявить военное положение, что позволит Путину еще больше усилить репрессии против россиян и контроль над ними. То есть, Кремль начинает этот процесс на оккупированных территориях, который латентно распространит уже в самой России", - добавил Коваленко.

Напомним, сегодня Путин объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Решение вступает в силу с 20 октября.

В Офисе президента Украины полагают, что таким образом Россия пытается легализовать грабеж мирных жителей.

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