Чи залітали в Україну "безшумні" іранські дрони: що кажуть у Повітряних силах

"Можливо й залітали. Тут немає нічого дивного, що будь-які БПЛА ударного чи іншого типу будуть модернізуватися. Модернізація проводиться безпосередньо під час війни й тут немає нічого дивного", - сказав Ігнат.

За його словами, безпілотники випробовують в бойових умовах, бачать у реальному протиповітряному бою його слабкі та сильні місця та удосконалюють.

Але, як зазначив речник, шум тут не є визначальним. Більше береться до уваги його радіолокаційна помітність.

"Тобто, чи зможуть його зафіксувати наші радіолокаційні станції та передати цю інформацію вчасно для знищення. Тому використовуються також і композитні матеріали для виготовлення фюзеляжу. Він стає менш помітним і це ускладнює роботу ППО. Але ми теж отримуємо певну техніку від заходу, яка може більш чітко виявляти повітряні цілі. Це непогано робить радар IRIS-T, який бачить найменшу ціль", - пояснив Ігнат.

Що передувало

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що Іран модернізував дрони-камінадзе Shahed-136, якими Росія постійно атакує Україну.

Удосконалена версія має турбореактивний двигун і тепер він, ймовірно, не гудітиме як мопед. Кадри тестування модернізованого дрону висвітлені у пропагандистському фільмі, який незабаром покажуть іранцям.

Чи вже передав Іран "оновлені" безпілотники Росії наразі невідомо.

Однак, за словами Ігната, "безшумність" модернізованих іранських дронів не завадить нашим Повітряним силам збивати ворожі БПЛА.

Нагадаємо, раніше ми також повідомляли, що росіяни модернізують іранські дрони-камікадзе, щоб відстежувати весь шлях безпілотника та місце, де його збили.

Співпраця Ірану та РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ заручилася допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. З того часу Росія регулярно використовує ці БПЛА для атак на військову та цивільну інфраструктуру України. Через це на Іран накладають чисельні санкції.

А в червні координатор Ради з національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран активно залучився до будування в Росії заводу з виробництва "Шахедів". Його мають збудувати до кінця наступного року, зазначав чиновник.

Нещодавно The Washington Post повідомило, що Росія намагається створити 6000 дронів до 2025 року з допомогою Ірану.

Окрім того, нещодавно повідомлялося, що Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе Shahed, які країна-агресор використовує у війні проти України.